Chiledren 84, al don Sturzo in scena: “Pulcinella all’inferno”

“Pulcinella all’inferno”, è il titolo del secondo appuntamento di “Children 84”, la rassegna teatrale diretta da Tonio Logoluso al teatro don Sturzo di Bisceglie.

Lo spettacolo è previsto domani, domenica 16 febbraio alle ore 18.00, e vedrà esibirsi la compagnia Fattoria degli artisti, composta da Gianbattista Rossi, Nicola Calabrese, Rosalia Paternoster e Marzia Colucci.

La storia è quella di Pulcinella, la nota maschera partenopea, che decide di recarsi all’inferno per compiere un viaggio che lo allontani dalle difficoltà della vita terrena. Un’avventura, ricca di incontri atipici con altre maschere della tradizione e situazioni particolari, adatta per grandi e piccini.

Per info e prenotazioni chiamare al 345 6394314.