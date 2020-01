“Children 84”: si apre la nuova stagione della rassegna del Don Sturzo per bimbi e famiglie

Si alza il sipario per la sesta edizione di “Children 84”, la rassegna di teatro ragazzi del Teatro Don Sturzo diretto da Tonio Logoluso. In programma quattro avvincenti spettacoli domenicali dedicati a bimbi e famiglie con un’ampia varietà di generi e argomenti.

La rassegna partirà domenica 19 Gennaio alle ore 18, sul palco la compagnia Pat Teatro con “Colorful”, un fantastico viaggio d’avventura in un spettacolo strutturato tra teatro d’attore e pupazzi animati, immersi in una scenografia colorata e modulare per accompagnare il protagonista alla scoperta del mondo e della vita.

A seguire, il 16 febbraio, “Pulcinella all’inferno” della compagnia Fattoria degli artisti, che racconta le buffe e curiose disavventure della celebre maschera napoletana attraverso altre maschere storiche della Commedia dell’Arte. Il 22 marzo è poi la volta di “Mettici il cuore” di Nina Theatre, originalissimo spettacolo di figura e di oggetti, di grande impatto emotivo e per finire, domenica 5 aprile, chiuderà la rassegna la compagnia Arterie Teatro con “Il giornalino di Gian Burrasca”, dove rivivremo le storiche marachelle di Giannino Stoppani in un carosello di giochi, burle e situazioni divertenti.

E’ aperta la campagna abbondamenti per “Children 84”, Per informazioni, abbonamenti e prenotazioni biglietti rivolgersi al numero 345 6394314.