Chico Forti scrive al biscegliese Velletri, “Mi hai commosso, presto verrò a stringerti la mano”

La vicenda legata alla storia di Chico Forti, connazionale condannato all’ergastolo per omicidio negli Usa, ma che negli anni si sta rivelando un incredibile errore giudiziario, ha sollevato negli ultimi mesi una mozione popolare in Italia per spingere il Governo a chiedere a quello statunitense di riportare Forti nel nostro Paese.

Una missione che ha visto in prima fila la redazione del programma televisivo Le Iene e che ha portato i cittadini italiani a tappezzare le città con il motto di “Chico Forti libero”. Nell’ultima puntata protagonista del programma di Italia 1 è stato anche l’artista biscegliese, Domenico Velletri, che ha dato a Gaston Zama de Le Iene un acquerello da donare a Chico e che il giornalista ha portato tra le mani di sua mamma, la signora Maria (leggi qui).

Un gesto importante che ha trovato immediata risposta da parte delle stesso Chico Forti che ha inviato un messaggio via mail a Velletri, “Caro Domenico, ho saputo del quadro che hai fatto per me e Giorgio ha consegnato a mia madre. Forse per te è stato un gesto da poco”, scrive Chico Forti, “per me invece ha equiparato il primo passo sulla luna. Caro Domenico, hai commosso me e quella roccia di mia mamma. Presto scenderò da te a stringerti la mano, e poserò per te vicino al mare perché tu possa dipingermi di nuovo, questa volta libero. Un grande caloroso abbraccio mio caro nuovo amico”.