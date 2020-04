Chiazza arancione in mare alla spiaggia del Pretore: ipotesi Noctiluca scintillans

Una grossa chiazza di colore arancione è comparsa nelle ultime ore in mare all’altezza della spiaggia del Pretore. Secondo Mauro Sasso, presidente dell’associazione Ripalta Area Protetta – Pro Natura Bisceglie, potrebbe trattarsi di Noctiluca scintillans. Si tratterebbe quindi di un’alga unicellulare che si nutre di altri organismi, quali diatomee, ciliati, uova di pesce e di sostanze organiche in sospensione che fagocita all’interno dei suoi vacuoli.

“È un’alga nociva per l’ittiofauna”, spiega Sasso. La fioritura di Noctiluca scintillans, infatti, è associata alla conseguente morte di pesci e invertebrati marini. La fioritura solitamente inizia a verificarsi nel periodo primaverile, per poi arrestarsi nel periodo più caldo dell’estate per l’effetto inibente della lunga esposizione alla luce solare. La tossicità sugli altri organismi marini si esplicita attraverso l’escrezione di ammoniaca e il consumo di ossigeno. L’alga non è pericolosa per l’uomo.