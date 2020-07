Chiara Gamberale presenta a Bisceglie il libro “Come il mare in un bicchiere”

Chiara Gamberale sarà ospite del Bookstore Mondadori nelle Vecchie Segherie Mastrototaro domani, martedì 7 luglio, alle ore 19. La scrittrice, attraverso la sua viva voce, racconterà il libro “Come il mare in un bicchiere”, cronaca emozionante e schietta della sua personale esperienza con il lockdown. “Personale ma, come ogni racconto che parte da un’urgenza condivisa, universale. Tra storia sospesa e realtà aderente, condivide le sue riflessioni e i suoi limiti, raggiunti e, in qualche caso, superati”.

Le Vecchie Segherie Mastrototaro cominciano così a tornare alla normalità, con una nuova presentazione “in presenza” dopo quelle che si sono svolte virtualmente nelle scorse settimane. L’ingresso è consentito solo su prenotazione.