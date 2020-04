Cgil Bat, nei patronati consulenza gratuita su buoni spesa

Il patronato Inca della Cgil Bat comunica che in questo momento sta svolgendo un servizio totalmente gratuito per assistere i cittadini che hanno dubbi o perplessità sui buoni spesa che saranno distribuiti a livello comunale per fronteggiare l’emergenza. “Su questo riferimento, affermiamo che per questa circostanza la consulenza fornita dagli operatori del nostro patronato non ha alcun costo per i cittadini”, spiega Michele Valente, direttore Inca Bat.

Le sedi del sindacato sono quindi operative e accettano utenti naturalmente, nel più stretto rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza. Si accede agli uffici zonali uno per volta, mantenendo la distanza interpersonale e si interloquisce con gli operatori dotati di dispositivi di protezione individuale. In alcune circostanze si sta procedendo a porte chiuse, svolgendo le attività in modalità back office. All’esterno di ogni sede gli utenti, comunque, troveranno una card personalizzata per ufficio, con un numero di telefono e un indirizzo mail ai quali telefonare o scrivere in caso di pratiche o problematiche urgenti da sbrigare.

Per quanto riguarda il Caaf, numero di telefono (0883 247311) e indirizzo mail sono uguali per tutta la Provincia (bat@caafcgilpuglia.it), a disposizione dei nostri assistiti per pratiche urgenti.