Centro veterinario Papagni, esami radiologici più sicuri anche per animali non convenzionali

PUBBLIREDAZIONALE – Non solo cani e gatti ma anche Nac, nuovi animali da compagnia o semplicemente animali non convenzionali. Il Centro Veterinario Papagni di Bisceglie ha effettuato un nuovo importante investimento proprio per animali da compagnia meno diffusi quali conigli, rettili, tartarughe, uccelli esotici o rapaci.

Per l’assistenza a questi pazienti “speciali” il Centro Veterinario Papagni ha dotato la sala radiologica di un apparecchio di anestesia gassosa dedicato che permetterà di effettuare esami radiologici in tutta sicurezza.

“Con questa nuova macchina possiamo svolgere in completa sicurezza esami radiografici per animali non convenzionali”, spiega il dottor Gennaro Papagni, “i Nac sono spesso animali molto delicati che si spaventano facilmente. Un’aquila, ad esempio, potrebbe morire di paura anche solo vedendosi bloccata per una banale radiografia, grazie alla nuova macchina da anestesia gassosa possiamo scongiurare questo pericolo”.

Il Centro Veterinario Papagni ha anche contestualmente rinnovato l’apparecchio di anestesia gassosa della sala chirurgica sostituendolo con uno moderno predisposto a diversi sistemi di anestesia, sia aperti che chiusi.

“Il nostro obiettivo”, ha concluso il dottor Papagni, “è e sarà sempre quello di garantire esami diagnostici precisi, sicuri e puntuali e le migliori cure per tutti gli animali da compagnia, anche i meno comuni Nac”.