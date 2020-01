Centro Veterinario Papagni, da gennaio aperto anche la domenica pomeriggio

PUBBLIREDAZIONALE- L’offerta del Centro Veterinario Papagni di Bisceglie si amplia. La struttura di via Alcide De Gasperi, già punto di riferimento veterinario della città, sarà aperta sette giorni su sette sia mattina che pomeriggio. Dal prossimo 19 gennaio, infatti, il Centro Veterinario Papagni sarà aperto anche la domenica pomeriggio dalle ore 17 alle ore 19.

Inoltre, il Centro Veterinario effettuerà orario continuato non solo il lunedì e il mercoledì ma anche il venerdì. L’orario continuato prevede l’apertura non stop della struttura dalle ore 9.30 del mattino sino alle ore 20 di sera, una soluzione molto utile per chi non può accompagnare il proprio amico a quattrozampe dal veterinario per via dei turni lavorativi.

“Il nostro intento è quello di offrire un servizio costante e ben strutturato tutti i giorni”, afferma il dottor Gennaro Papagni, “con i nuovi orari andiamo incontro alle esigenze di tutti rendendoci reperibili ogni giorno e per ben tre giorni a settimana anche durante l’orario della pausa pranzo. Nei weekend, inoltre, diventeremo un vero e proprio punto di riferimento per il territorio, una guardia medica veterinaria”.