Centro Linguistico OK in aiuto degli studenti, riduzione del 50% dei costi per i corsi online

PUBBLIREDAZIONALE – L’emergenza sanitaria da Covid-19 ha cambiato negli ultimi mesi in maniera importante il nostro quotidiano. Rapporti sociali e lavorativi sono stati completamente stravolti, ma una situazione importante è quella che riguarda i ragazzi ed il loro percorso scolastico. Un tema ampiamente sottovalutato, ma che il Centro Linguistico Internazionale OK di Bisceglie intende affrontare con una iniziativa davvero lodevole.

“Nonostante lo sforzo delle istituzioni scolastiche, dei docenti in particolare, è indubbio che ci siano lacune da colmare”, dichiara il Prof. Giulio Gisondi, biscegliese titolare del Centro Linguistico Internazionale OK, presente sul territorio dal 2009, “e che i programmi scolastici siano stati portati a termine con difficoltà. Vogliamo fare la nostra parte ed offrire a più famiglie possibili l’opportunità di approfittare della nostra competenza, professionalità ed esperienza”.

Il Centro Linguistico Internazionale OK intende offrire dei corsi online di recupero linguistico a ragazzi di età compresa tra i 9 ed i 16 anni, per quel che concerne lo studio della lingua inglese, spagnola e francese, rivolta a studenti di 4^ e 5^ Elementare; 1^,2^ e 3^ Media Inferiore e 1^ e 2^ Media Superiore. Una volta raccolte le iscrizioni verranno formati dei gruppi di studio in base all’anno scolastico frequentato ed alla lingua straniera da studiare, con un minimo di 4 studenti.

“Dare una mano e fare la nostra parte non sono solo belle parole”, sottolinea il Prof. Gisondi, “ma poi bisogna trasformare il tutto in aiuti concreti nei confronti di chi ha voglia di approfondire lo studio di una lingua straniera, ma non ha i mezzi per poterlo fare in una maniera adeguata. A tutti coloro che si iscriveranno, il 50% delle spese sarà a nostro carico. Il corso quindi avrà un prezzo speciale di 70 euro anziché 140 euro. Il pacchetto prevede un numero complessivo di 10 lezioni da 50 minuti”.

La partenza dei corsi è prevista per il prossimo 9 giugno e termineranno il 7 agosto.

Per info: è possibile contattare il numero: 347 6742201 oppure inviare un messaggio alla pagina Facebook: OK – Centro Linguistico Internazionale