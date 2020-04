Centri comunali di raccolta rifiuti, ecco i nuovi orari di apertura

I responsabili di Energetikambiente informano, sui canali social, che i centri di raccolta rifiuti della città di Bisceglie seguiranno i seguenti nuovi orari: il centro di via Padre Massimiliano Kolbe sarà attivo tutti i giorni dalle 7 alle 13:20, mentre quello ubicato in zona Salsello sarà attivo per le utenze domestiche tutti i giorni dalle 7 alle 12 e per le utenze non domestiche dalle 12 alle 13:20.

L’Infopoint di via Stoccolma, invece, sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13:30 e il sabato dalle 9 alle 12:30.

Per ulteriori informazioni e dettagli è operativo il numero verde 800 032 488.