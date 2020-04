Cento scrittori contro il Covid-19, c’è anche la giovane biscegliese Eva Fontana

C’è anche una poesia della 19enne biscegliese Eva Fontana nella raccolta di poesie dal titolo “L’Italia s’è desta” – Alise Editore – che racconta la situazione del Paese alle prese con l’emergenza sanitaria.

Una narrazione poetica che parla di un popolo fatto di donne e uomini obbligati a restare distanti, ma mostrando compattezza, unione. Racconti che parlano di un’Italia riversatasi sui balconi a cantare, a ballare, a far risuonare l’inno come solo ai Mondiali. Nel volume a narrare c’è la voce, tenue ma potente, dei poeti che hanno dedicato i loro versi affinché fossero tramandati a futura memoria di ciò che la Penisola intera ha vissuto. “L’Italia s’è desta è un flash-book che vuole fotografare lo stato d’animo di cento poeti scelti da Alise Editore. L’utile di questa pubblicazione, disponibile dal 15 aprile, sarà devoluto alla Croce Rossa Italiana“, sottolineano gli ideatori.

“Ho sempre avuto una passione innata per la scrittura”, spiega Eva a Bisceglie24, “Mi ci sono avvicinata ancora di più durante gli anni all’Istituto Giacinto Dell’Olio, grazie ai miei docenti Dorita Piccarreda, di italiano, e Nicola Nesta, di spagnolo”. La diciannove Eva Fontana, studentessa al primo anno di Lettere Moderne all’Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari, racconta anche di aver creato “un account instagram in cui utilizzo proprio la parola, la scrittura come sfogo personale, come sfogo creativo perché volevo che leggessero i miei componimenti anche persone esterne alla mia famiglia che, talvolta, non riescono per ovvi motivi affettivi, ad avere un giudizio critico super partes. Poi mi sono imbattuta nell’annuncio della casa editrice Alise e ho deciso di scrivere una poesia che raccontasse il periodo che stiamo vivendo. Si chiama “A te, mia dolce musa”. E sono stata selezionata, tra migliaia di partecipanti, come una dei cento autori provenienti da tutta Italia che vedranno il loro componimento su L’Italia s’è desta. E ne sono felicissima”.

Questo l’account instagram artistico di Eva Fontana:https://www.instagram.com/mascheresenzavolto/

