Cena in bianco, Con.Te.sto: “Non ci è stata corrisposta alcuna donazione”

L’associazione Con.te.sto di Bisceglie non ha ancora ricevuto il contributo di beneficenza promesso dagli organizzatori di EnBlanc-La Cena in Bianco di Puglia.

L’evento, svoltosi il 5 luglio scorso sul watefront di Bisceglie, aveva visto la partecipazione di 900 persone. A margine dell’evento, Salvatore Farinato dell’associazione organizzatrice Pro Artibus di Molfetta aveva dichiarato: “come non ricordare l’Associazione CON.TE.STO. di Bisceglie, associazione che cura e assiste persone soggette da autismo, che è stata presente alla serata con quasi 120 partecipanti e alla quale sarà destinata la quota benefica raccolta con le iscrizioni alla serata” (clicca qui per la dichiarazione intera).

In questi giorni però l’associazione Con.Te.sto ha pubblicato un post sulla propria pagina facebook dove ha fatto sapere di non aver ancora ricevuto un euro del contributo promesso: ”abbiamo aderito con entusiasmo alla “Cena bianca” a Bisceglie e gli organizzatori si erano impegnati a corrispondere alla nostra associazione un contributo (piccolo o grade che fosse per noi e per i nostri ragazzi è essenziale). Non sappiamo che tipo di inconveniente o problema si sia verificato, fatto sta che ad oggi nulla ancora ci è stato corrisposto”. L’associazione biscegliese ha proseguito: “Comprendiamo benissimo le mille difficoltà organizzative che si possono accavallare nella gestione di eventi così importanti ma le conseguenze di queste disfunzioni non è giusto che vengano pagate dai nostri ragazzi. Pertanto”, hanno concluso da Con.Te.sto, “confidiamo nell’Amministrazione Comunale e negli organizzatori affinché questa situazione venga risolta. Lungi da noi dal puntare il dito contro qualcuno, anzi siamo grati per l’occasione che ci è stata data, ma chiediamo a chi può di darci una mano perché lo scopo della nostra associazione è la ricerca della migliore inclusione possibile per i nostri ragazzi”.

Una prima replica è giunta da Graziano Antonio Salvemini, Presidente dell’associazione Pro Artibus di Molfetta, in un commento allo stesso post dell’associazione Con.Te.sto “Mi preme sottolineare che al termine dell’iniziativa di questa estate, dopo aver preso atto dell’avvenuta copertura di tutte le spese sostenute per la serata, abbiamo deliberato che avremmo devoluto all’Associazione Con.Te.sto il contributo che il Comune di Bisceglie aveva a sua volta deliberato per la nostra iniziativa. Questa notizia è stata dal sottoscritto formulata ufficialmente all’Associazione via mail a fine agosto. Purtroppo”, prosegue Salvemini, “non è colpa nostra se ancora oggi il Comune non ha stanziato questo contributo. Siamo ancora noi in attesa di ricevere questo contributo che sarà immediatamente sarà girato all’Associazione”.

Salvemini sostiene, inoltre, di aver “fatto pressione più volte presso gli uffici comunali, ma nel contempo abbiamo atteso che l’iter amministrativo facesse il suo regolare corso”. Il Presidente di Pro Artibus conclude poi in maniera piccata il suo intervento: “È evidente che chi ci addita non conosce né la serietà personale degli organizzatori né la serietà della nostra Associazione”.