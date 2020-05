Cattedrale, triduo in onore dei Santi Martiri patroni di Bisceglie / PROGRAMMA

Al via quest’oggi il triduo in onore dei Santi Martiri Mauro Vescovo, Sergio e Pantaleone, patroni della città di Bisceglie, in Cattedrale, in memoria del primo ritrovamento delle reliquie (10 maggio 1167) e del Patrocinio sulla città. Alle 17 di oggi, mercoledì 6 maggio, e di domani e dopodomani (7 e 8 maggio), triduo a porte chiuse e in diretta Facebook sulla pagina della Confraternita Santi Martiri Mauro Vescovo, Sergio e Pantaleone.

Sabato 9 maggio, alle 11, santa Messa presieduta dall’Arcivescovo Mons. Leonardo D’Ascenzo. Al termine della cerimonia, atto di affidamento della città. Anche questa celebrazione si svolgerà a porte chiuse, ma in diretta televisiva su Teleregione (canale 14), Amica 9 (canale 91) e Easy Tv (canale 190).

Domenica 10 maggio, invece, alle 17, santa Messa a porte chiuse e in diretta Facebook.