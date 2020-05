Cassa integrazione, siglato protocollo d’intesa tra Regione Puglia e Poste Italiane

È stato stipulato qualche giorno fa il protocollo d’intesa tra la Regione Puglia e le Poste Italiane che permetterà di accedere agli strumenti di anticipazione sociale della Cassa Integrazione Guadagni, sia ordinaria che in deroga, e dell’assegno del Fondo Integrazione Salariale. Il servizio sarà accessibile a tutti i clienti pugliesi delle Poste che si fanno accreditare il proprio stipendio sul proprio conto BancoPosta o sulla carta prepagata PostePay Evolution.

Una misura mirata ad alleviare il disagio dei singoli cittadini e delle stesse aziende, che stanno soffrendo di una carenza di liquidità a seguito della sospensione dei servizi conseguente alla diffusione della pandemia. «Per ottenere questa anticipazione», si legge nella nota stampa della Regione, «basta che l’azienda abbia presentato domanda per usufruire degli ammortizzatori sociali di cui sopra (l’intesa riguarda quelli erogati da Inps) e che la stessa azienda abbia optato per il pagamento diretto da parte dell’istituto di previdenza». Grazie a questa intesa, quindi, i beneficiari potranno ricevere a costo zero l’anticipo di integrazione al reddito senza aspettare l’Inps.

«Ringrazio i vertici di Poste italiane», dichiara il presidente della Regione Emiliano, «perché attraverso questo protocollo potremo supportare concretamente tanti cittadini e famiglie in questo momento così difficile».