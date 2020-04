Casi Covid-19 Opera Don Uva: pazienti positivi suddivisi e messi in sicurezza

La nota di ieri sera del sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, sulla situazione all’interno dell’Opera Don Uva ha chiarito aspetti e numeri aggiornati in materia di casi positivi da Covid-19 (leggi qui).

Sui 107 tamponi effettuati ai pazienti della struttura cittadina, 33 sono risultati positivi. La Asl Bat, attraverso il Dipartimento di Prevenzione, sta intervenendo ufficialmente per l’organizzazione dei luoghi e la messa in sicurezza dei pazienti.

Saranno collocati nella palazzina ex Hospice 13 pazienti positivi che andranno ad aggiungersi ad altri 4 rientrati dall’ospedale Vittorio Emanuele II. Altri 20 positivi saranno invece collocati nella palazzina modulo A, piano terra, indipendente dagli altri moduli. Tutti i pazienti dell’opera Don Uva sono isolati.

Per quel che concerne tutti i pazienti negativi, sono stati ospitati nella palazzina modulo B e modulo C. Gli ambienti sono totalmente separati e non comunicanti con il modulo A.