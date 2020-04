Casi biscegliesi positivi a Covid-19 salgono a 18: le parole del sindaco Angarano / VIDEO

Sale a 18 il numero di positivi da Covid-19 nella città di Bisceglie. A renderlo noto è il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, nel corso di un messaggio video alla cittadinanza.

Il primo cittadino ha confermato i 9 casi tra gli operatori sanitari, 4 di questi sono biscegliesi, 1 era stato reso noto nei giorni seguenti, mentre 4 sono i pazienti cosi come confermato nel pomeriggio da Universo Salute.

Angarano ha poi fatto un passaggio sui buoni spesa per i cittadini meno abbienti e spiegato modalità e difficoltà per far fronte a queste emergenza. Il Sindaco di Bisceglie ha parlato anche di estendere il contributo a coloro i quali oggi sembrano essere attualmente esclusi dai buoni spesa, anche integrando con risorse comunali.