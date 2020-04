Casambulanti e Unibat: “Definire riapertura vendite alimentari nel mercato del martedì”

“Il ripristino delle condizioni lavorative nei mercati prende piede, anche a Bisceglie riapre la piazza storica del pesce e il sindaco si decide a fare quello che si sarebbe dovuto e potuto fare già dall’inizio, anche senza ricorrere o attendere l’intervento dei suoi supporters che pure hanno fatto cosa buona”, parte così la nota stampa di Casambulanti Bisceglie con la quale si commenta la riapertura dell’area mercatale di Corso Umberto I a Bisceglie.

“Così come l’avvocato Angarano ha accolto benevolmente la richiesta degli omologhi ora si attivi immediatamente a recepire la nostra richiesta che con la presente gli viene ufficialmente formulata, per la riapertura del Settore Alimentare del mercato settimanale del martedì che non può essere ulteriormente umiliato”, scrivono Vincenzo Todisco, Casambulanti Bisceglie, e Savino Montaruli, Unibat, “Da parte nostra la massima ed immediata disponibilità ad un incontro con il sindaco Angarano, come ha fatto con gli altri, per definire le condizioni e modalità di riapertura delle vendite alimentari nel mercato del martedì, garantendo ai consumatori le migliori condizioni di equilibrio tra il diritto alla salute e quello al lavoro e soprattutto la massima convenienza nel libero mercato. Vigilanza, presìdi di protezione, attivazione degli strumenti per il buon funzionamento del mercato? Provvediamo noi, anche se non viviamo di soldi pubblici né di altri benefici a buon mercato”.

E concludono: “Ora si attende la mossa di Angarano”.