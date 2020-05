Carriera: “Tre imprenditori con attività su Bisceglie in comitato tecnico scientifico, motivo di vanto”

La costituzione del comitato tecnico scientifico da parte del Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, relativo alle attività di ristorazione, wedding ed entertainment (leggi qui) ha visto la presenza di tre imprenditori che operano sul territorio di Bisceglie: Roberto Maggialetti della discoteca DF, Nicola Pertuso componente del Consiglio Direttivo nazionale della Fipe e Angelo Tortora della sala ricevimenti Casale San Nicola.

“Mi congratulo per tali nomine”, esordisce il direttore di Confcommercio, Leo Carriera, “in primis per lo spessore umano e professionale che i tre imprenditori sono certo saranno in grado di offrire. E’ per me un onore e motivo di vanto annoverare tali imprenditori tra i soci del Conbitur, ricostituito a maggio 2019. Nicola Pertuso, è componente del consiglio direttivo nazionale del FIPE (Federazione Italiana Pubblici Esercizi) Roberto Maggialetti da molti anni imprenditore nel mondo delle discoteche e dell’entertainment e Angelo Tortora, amministratore della nota sala ricevimenti Casale San Nicola sono la sintesi dell’eccellenza imprenditoriale nella nostra città ed espressione vivente di lungimiranza e capacità imprenditoriale con profonde ricadute sull’intero territorio”.

“La loro nomina è il suggello di competenza e professionalità acquisita sul campo”, conclude Carriera, “e sono motivo di orgoglio e incoraggiamento per tutti quegli imprenditori biscegliesi associati a Confcommercio e ai comitati e consorzi ad essa aderenti che operano nel settore dei pubblici esercizi e che hanno subito sin da subito le ‘inevitabili’ conseguenze delle restrizioni legate all’emergenza Covid-19”.