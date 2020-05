Carriera: “Auguro buona ripartenza. Confcommercio pronta ad assistervi e sostenervi”

“Siamo entrati pienamente in quella che è stata definita la ‘fase 2’, con la riapertura di molte imprese che, anche a Bisceglie, riprenderanno la propria attività dopo oltre due mesi di chiusura. Sapevamo che questo momento sarebbe arrivato – anzi, ne abbiamo auspicato fortemente l’anticipo – e per affrontarlo so che vi state preparando in ogni modo, con tanta forza d’animo, con grande fatica, anche se un po’ sfiduciati dai mesi di chiusura”, parte così la nota redatta da Leo Carriera, Direttore Confcommercio Bari-Bat.

“Pur tra mille difficoltà, si riparte nella speranza che il Governo, oltre alle misure già adottate, vari altri provvedimenti che, senza eccessiva burocrazia diano liquidità, più risorse a fondo perduto, più supporti per la filiera del turismo e dei pubblici esercizi. E questo anche per i negozi che devono riaprire e per i tanti commercianti ambulanti che devono riprendere a lavorare nei mercati giornalieri e settimanali pur tra mille difficoltà”, sostiene Carriera.

“E’ stato un momento difficile anche per Confcommercio che tuttavia, durante il lungo periodo dell’emergenza, è stata sempre vicina alle imprese con grande senso di responsabilità e continuerà ad esserlo sempre, di fronte ad una prospettiva che si presenta ancor più complessa nella fase della riapertura”, scrive il Direttore, “Siamo pronti ad assistervi, accompagnarvi, sostenervi da qui in avanti ogni giorno, tutti i giorni, così come è nel nostro impegno, perché siamo convinti che la cifra distintiva della ‘fase 2’ sia la complessità e questa si affronta insieme con passo determinato e con sguardo lungo: il passo è nelle gambe di ciascuno di voi, lo sguardo ha la forza della vostra determinazione per andare avanti”.

“Sono consapevole”, conclude Leo Carriera, “che ci aspetta un momento ancor più impegnativo, pieno di emozioni, gioie, speranze, ma anche di preoccupazione, per tutti i cambiamenti che ci sono stati e che continueranno ad esserci. Ma il coraggio è nel nostro dna e vi faremo ricorso con determinazione per riaffermare l’importanza del commercio nel processo produttivo della nostra città e del nostro Paese. A tutti voi auguro una buona ripartenza. Così come Confcommercio c’è stata durante la fase durissima del lockdown, continuerà a esserci per guardare con fiducia al futuro che riprogetteremo insieme: voi con le vostre capacità imprenditoriali, noi con la nostra esperienza per rispondere, come sempre, ai vostri innumerevoli problemi”.