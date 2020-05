“Caro Conte, trova una soluzione per noi bambini”, il videomessaggio del piccolo Lorenzo

La quarantena per via del coronavirus non gli va più, si protrae da troppo tempo e gli impedisce di tornare a scuola e di vedere i suoi compagni, così Lorenzo, 6 anni di Bisceglie, rivolge un videomessaggio direttamente al premier Giuseppe Conte dandogli del “tu”.

«Devi trovare una soluzione per noi bambini, sennò noi non potremo né andare a scuola e né fare la nostra normalità, perché noi aspettiamo che questa situazione passi soprattutto per andare a scuola e poi anche per andare al mare, o a passeggiare. Se trovi soluzioni solo per i grandi, noi bambini cosa dobbiamo fare?», chiede Lorenzo al presidente del consiglio.

Lorenzo, vispo e dalle idee chiare, viene descritto come un bambino sveglio e determinato dalle sue insegnanti del terzo circolo “san Giovanni Bosco”, scuola dove studia. Ed è anche un piccolo teatrante in erba tra le fila della Compagnia biscegliese Fagipamafra.

Ecco il video di Lorenzo.