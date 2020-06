“Caro alunno”, il VIDEO musicale dei docenti della Scuola “Riccardo Monterisi”

Una dedica in musica realizzata dai docenti della Scuola “Riccardo Monterisi” di Bisceglie e rivolta agli alunni impegnati ormai da circa tre mesi nelle video-lezioni per la didattica a distanza e ormai in chiusura di anno scolastico.

Un anno scolastico insolito e che ha obbligato compagne e compagni di classe a stare distanti e a incontrarsi e salutarsi esclusivamente su piattaforme digitali. Così come hanno fatto i loro insegnanti che non hanno potuto che impartire le lezioni delle differenti discipline schermo a schermo, anziché vis-à vis. Ed è proprio questo che ha spinti i docenti della scuola media biscegliese a dedicare un pensiero in musica sul brano “L’anno che verrà” con un testo riveduto per l’occasione, sentito ed emozionante.

Clicca qui per visionare e ascoltare il video musicale.