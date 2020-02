Carnevale in allegria per i più piccoli con Bisceglie Illuminata

Un altro successo la seconda iniziativa del movimento “Bisceglie Illuminata” per celebrare il carnevale in allegria con grandi e piccoli.

Nella serata dello scorso 25 febbraio, il movimento giovanile si è riunito nei pressi della cattedrale, per intrattenere i bambini organizzando una festa in maschera aperta a tutti. Musica e intrattenimento sono stati apprezzati dalle famiglie che hanno voluto partecipare e che a fine serata si sono lasciate con un sorriso e tanta allegria. Ma le iniziative, fa sapere il movimento, non si fermano qui e proseguiranno in più direzioni.

Articolo di Martina Catania