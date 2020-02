Carmelo Musci convocato in Nazionale per il meeting internazionale under 20

Al meeting internazionale under 20 indoor di atletica leggera, in programma Minsk (Bielorussia) il 25 e 26 febbraio, sarà presente il biscegliese Carmelo Musci, nella specialità del getto del peso.

La convocazione in maglia azzurra è la naturale conseguenza di un grande inizio di stagione per Musci, in forza alle Fiamme Gialle, in cui spiccano il nuovo record nazionale juniores e l’ennesimo titolo di categoria. “Big” Carmelo, chiamato in altre occasioni a vestire la casacca azzurra, sarà estremamente motivato a ben figurare, dopo l’esperienza nell’ultimo impegno in nazionale agli Europei under 20, disputati a Boras (Svezia) nell’estate 2019.

I 27 azzurrini, 13 uomini e 14 donne, chiamati dal vicedirettore tecnico giovanile Antonio Andreozzi, si misureranno contro gli atleti di casa della Bielorussia e non solo. L’ importanza di questo incontro internazionale ha attirato l’attenzione di nazionali di grande calibro come Spagna, Turchia, Ucraina, Polonia, Estonia e Lituania.

Articolo di: Francesco Albrizio