Carmelo Musci a podio nel meeting intenazionale di Minsk

Il meeting internazionale under 20 indoor di Minsk, andato in scena lo scorso 25 e 26 febbraio, ha visto salire sul secondo gradino del podio il biscegliese Carmelo Musci nella specialità del getto del peso, con la misura di 20.01 metri (migliore prestazione stagionale, dopo il primato italiano di 20.25, stabilito il 26 gennaio ad Ancona).

Inizio di gara complicato per l’atleta in forza alle Fiamme Gialle, che si presenta con la misura di 18.40, seguita da un lancio nullo. La prestazione, che ha permesso a Musci di vincere la medaglia d’argento, arriva al quinto tentativo, dopo un 18.74 e ad un 19.71. Ultimo turno con il biscegliese che piazza un 19.90, a dimostrazione di una grande costanza nell’ultima parte di gara. “Big Carmelo” ha dovuto cedere la vittoria all’atleta bielorusso Aliaksei Aleksandrovich che ha guadagnato la medaglia d’oro, grazie alla misura di 20.54, raggiunta al secondo tentativo.

Appuntamento con la vittoria rimandato ai prossimi impegni internazionali per l’atleta in forza alle Fiamme Gialle, che in estate dovrà competere ai mondiali under 20 di Nairobi (Kenya).