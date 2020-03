Carlo Monopoli invita biscegliesi a rispettare le regole con la poesia “Statte a caste!” / VIDEO

L’attore, scrittore e tenore biscegliese Carlo Monopoli ha rivolto sul personale profilo Facebook un componimento in vernacolo per invitare i biscegliesi a rispettare le regole. Inequivocabile e diretto il titolo della poesia “Statte a caste!”.

L’autore dell’opera dialettale, divertente e significativa, invita a restare in casa e a seguire in modo ligio e attento le regole per via della pericolosità dell’emergenza sanitaria che sta vivendo il Paese.

“Un giorno senza un sorriso è un giorno perso, diceva Charlie Chaplin… Ho voluto perciò scrivere e declamare questa poesia per farvi sorridere un po’… Ringrazio di cuore gli Amici Ippolito Ventura, Nicola Gallo e Demetrio Rigante per il supporto e le correzioni…#iorestoacasa“, scrive Monopoli sul suo profilo social.

Clicca in alto per visionare e ascoltare il video.