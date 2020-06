Caritas, Terre Solidali e Confcommercio insieme per contrastare povertà e disoccupazione

Prende forma il progetto “Insieme“, siglato da Caritas, Terre Solidali e Confcommercio come misura concreta di sostegno alle persone in difficoltà economica. Negli scorsi giorni le tre associazioni biscegliesi hanno infatti firmato il protocollo d’intesa che permetterà loro di agire in sinergia per il bene comune.

Nella pratica il protocollo d’intesa favorirà lo sviluppo di diversi progetti pensati per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro di persone povere o in situazioni particolari. Grazie al lavoro coordinato di Caritas, Confcommercio e Terre Solidali verranno infatti allestiti tirocini, colloqui di orientamento e percorsi di formazione per l’acquisizione delle competenze necessarie, attività che verranno peraltro costantemente monitorate.

«L’accordo», spiega il direttore di Confcommercio Leo Carriera, «rientra nel proprio programma di responsabilità sociale aziendale e Confcommercio intende essere promotore di progetti che interessano molte delle sfide sociali più complesse con l’obiettivo di sostenere la comunità in cui opera, come parte integrante del lavoro dei propri associati, mettendo a disposizione del bene comune il talento per avere un impatto duraturo».

Fiducioso nel progetto anche don Raffaele Sarno, direttore della Caritas diocesana di Barletta-Trani-Bisceglie, il quale sottolinea come «questa collaborazione è nel solco dell’art.1 dello Statuto di Caritas italiana, in quanto la Caritas ha lo scopo di promuovere la testimonianza della carità nella comunità, in forme consone ai tempi e ai bisogni, in vista dello sviluppo integrale dell’uomo, della giustizia sociale e della pace, con particolare attenzione agli ultimi e con prevalente funzione pedagogica».