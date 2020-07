Caceres torna ai Lions Bisceglie, “Sarà battaglia in ogni partita, avete la mia parola”

Dopo sette stagioni un gradito ritorno caratterizza il mercato dei Lions Bisceglie che hanno ufficializzato l’acquisto di Juan Manuel Caceres.

Il lungo argentino 36enne (200 cm per 95 kg) sarà il giocatore più anziano del roster a disposizione di coach Gigi Marinelli. In carriera Caceres ha vestito le magli di Riva del Garda, Anagni, Rimini, Bisceglie, Rieti, Matera (in A2), Maddaloni, Valmontone, Stella Azzurra, Lecco ed Empoli per una carriera vissuta quasi esclusivamente in Serie B.

“Mi sento molto carico e sono davvero onorato di poter giocare ancora con la maglia di Bisceglie – dichiara Caceres – in una splendida città, per una grande società e una tifoseria meravigliosa: persone che conosco e che mi sono rimaste nel cuore, che mi hanno applaudito anche quando sono tornato da avversario. Darò tutto per aiutare la squadra – conclude – sarà battaglia in ogni partita: avete la mia parola”.

L’arrivo dell’ala-pivot italo-argentina porta per il momento a sette il numero di atleti ufficializzati dal club: oltre a Caceres, i riconfermati Andrea Chiriatti ed Edoardo Maresca e i nuovi innesti Fadilou Seck, Donato Vitale, Georgi Sirakov e Matteo Santucci.