Carenza gruppo A positivo, Avis Bisceglie chiama a raccolta i donatori

Il periodo di emergenza sanitaria da Covid-19 nelle strutture sanitarie sta mettendo in grande difficoltà anche i centri trasfusionali della zona. Una situazione che nelle ultime ore ha prodotto una importante carenza di sangue dal gruppo sanguigno A positivo.

L’allarme arriva dal centro trasfusionale di Barletta, diretto dal Dottor Ennio Peres, informando anche Avis Bisceglie che ha immediatamente messo in moto la macchina organizzativa. La sezione avisina cittadina, presieduta dal Dottor Tommaso Fontana, ha prontamente chiamato i propri donatori tesserati per poter dare supporto in questo momento di emergenza.

Tutti coloro i quali hanno come gruppo sanguigno A positivo, possono recarsi tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 10.30 al Centro trasfusionale di Trani. Per andare ad effettuare la donazione sulla autocertificazione sarà necessario scrivere: carenza sangue A positivo. Una decisione che giunge a margine delle disposizioni avute dalla tenenza dei Carabinieri di Bisceglie.