Carabinieri consegnano ad 88enne pensione a domicilio, partito ufficialmente il servizio

È partita ufficialmente quest’oggi, con la prima operazione, l’attività di collaborazione tra Carabinieri e Posta per la consegna delle pensioni a domicilio.

A darne notizia è nuovamente il sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, che dopo aver annunciato l’imminente partenza del progetto nella tarda serata di ieri (leggi qui), oggi attraverso una nota dichiara che, “I Carabinieri hanno consegnato la pensione ad una cittadina ottantottenne impossibilitata a ritirarla personalmente in ufficio postale a causa dell’emergenza sanitaria in corso. È così partito ufficialmente nella nostra Città”, continua, “questo nobile servizio in favore delle persone più fragili, reso possibile grazie ad un accordo tra Poste Italiane e l’Arma Carabinieri che prevede la consegna a domicilio della pensione a cittadini dai 75 anni in su che ne fanno richiesta. Un plauso e un ringraziamento”, conclude Angarano, “a Poste Italiane e ai Carabinieri per il supporto che offrono alla nostra Comunità”.