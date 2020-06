Capitan Russo rinnova con la Diaz, Cortellino: “L’auspicio è che possa rimanerci a vita”

Nella costruzione del nuovo roster, quella del capitano è una figura imprescindibile da cui ripartire. La Diaz lo sa bene e nella giornata odierna annuncia il rinnovo del rapporto con Giuseppe Russo.

Per il capitano biancorosso la stagione 2020/21 sarà la quinta consecutiva con la maglia della Diaz. Un rapporto che ormai va oltre lo sport sconfinando nella stima reciproca tra uomini, prima che sportivi. In una stagione caratterizzata da due momenti completamente diversi, soprattutto dopo la rivoluzione nel corso del mercato dicembrino, la figura di capitan Russo è risultata importantissima per fungere da riferimento ai nuovi compagni e dare al tempo stesso un segno di continuità con la vecchia guardia.

Per l’universale, biscegliese doc, l’ultima stagione è stata contraddistinta da un buon rendimento e quattro reti messe a segno in campionato, “Siamo contenti per la conferma di Russo nel nostro club – dichiara il presidente Giuseppe Cortellino – una persona seria che sa cosa significa dare tutto e sudare la maglia. Giuseppe è un calcettista capace di gestire bene lo spogliatoio con professionalità facendo rispettare i principi presenti alla Diaz. Il prossimo sarà il quinto anno per Russo alla Diaz – chiosa Cortellino – il mio personale auspicio e che possa rimanerci a vita con i gradi di capitano”.