Campionati Italiani: Pellegrino sfiora l’impresa ma cede a Sonego al tie-break

Impresa sfiorata da parte di Andrea Pellegrino che, al termine di un’ottima prestazione, cede in tre set 7-6 2-6 11-9 al numero uno del tabellone, Lorenzo Sonego, nel primo turno dei Campionati Italiani Assoluti di tennis in corso di svolgimento a Todi. Una buonissima partita quella disputata dal tennista biscegliese con il rammarico di non aver sfruttato quattro set point nel primo set e tre match point nel decisivo tie-break.

Parte fortissimo Pellegrino che, dopo aver tenuto il servizio nei primi due turni in battuta, nel quarto gioco opera il break nei confronti del più quotato avversario e sale rapidamente sul 4-1. La partita prosegue con i due giocatori che confermano agevolmente il servizio, ma nel corso del nono gioco il torinese strappa la battuta al biscegliese e, subito dopo, conferma il break tenendo a zero il servizio e portando la contesa sul 5-5. Pellegrino reagisce e al termine di un game combattutissimo si riporta in vantaggio, ma nel successivo gioco il biscegliese spreca una ghiottissima occasione vanificando ben quattro set point. Il primo set si decide al tie-break. Nel gioco decisivo il torinese approfitta di tre errori consecutivi di Pellegrino e con un ace chiude sul 7-4 e porta a casa la prima partita.

In apertura di secondo set, il tennista biscegliese non accusa alcun contraccolpo psicologico e, anzi, strappa il servizio a Sonego portandosi immediatamente sul 2-0. Pellegrino gioca con personalità e tiene a zero i successivi turni di battuta non permettendo all’avversario di avvicinarsi nel punteggio. Il settimo gioco è quello decisivo. Sonego si porta immediatamente sul 40-0, ma l’atleta biscegliese non si scompone e con tre punti consecutivi trascina il game ai vantaggi dove al terzo tentativo strappa nuovamente il servizio al torinese e si invola sul 5-2. Nel successivo gioco Pellegrino non fa sconti e chiude rapidamente il set con il punteggio di 6-2.

La formula del torneo, a questo punto, prevede la disputa di un tiebreak decisivo a quota dieci anziché dell’intero terzo set per stabilire il vincitore. Pellegrino approfittando di un doppio errore dell’avversario vola subito sul 3-0, Sonego prova a ricucire, ma il biscegliese con una meravigliosa volée di rovescio mantiene tre punti di vantaggio portandosi sul 7-4. Quando tutto sembra volgere a proprio favore sul punteggio di 9-6 e con tre match point a propria disposizione, però, Pellegrino inizia ad accusare la tensione e con tre errori consecutivi vanifica la possibilità di portare a casa la partita. A differenza del suo avversario, Sonego resta lucido e con due punti consecutivi si aggiudica il tie-break per 11-9 e accede al secondo turno.

Un pizzico di rammarico resta, ma la partita odierna può essere vista da Pellegrino come un buonissimo punto di partenza per il prosieguo della stagione considerando anche il lungo stop dovuto alla pandemia.