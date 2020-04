Campionati giovanili, sospesi definitivamente tutti i tornei

Con Comunicato ufficiale n. 187/A del 16 aprile il Presidente Federale Gabriele Gravina ha deliberato la sospensione definitiva del Campionato Nazionale Primavera organizzato dalla Divisione Calcio Femminile, tornei giovanili organizzati dal Settore Giovanile e Scolastico, programmati per la stagione sportiva 2019/2020.

A questi si aggiungono i Campionati Giovanili Nazionali, Under 18 Serie A e B, Under 17 Serie A e B, Under 17 Serie C, Under 16 Serie A e B, Under 16 Serie C, Under 15 Serie A e B e Under 15 Serie C; tornei Giovanili a carattere nazionale, fasi interregionali e fasi finali Under 14 PRO e Under 13 PRO; fase eliminatoria e fase finale Nazionale dei Campionati Under 17 e Under 15 Dilettanti e Puro Settore; fase eliminatoria e fase finale Nazionale dei Campionati di Calcio a 5 Under 17 e Under 15 Dilettanti e Puro Settore; fasi interregionali e fasi finali dei Campionati Giovanili Nazionali Femminili Under 17 e Under 15. La delibera sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

Tale decisione è basata sulle condizioni di incertezza conseguenti all’emergenza epidemiologica da Covid-19, i termini previsti per la conclusione della stagione sportiva al 30 giugno e le relative criticità nel portare a compimento le attività competitive giovanili programmate,

l’esigenza di tutela della salute dei giovani tesserati.

Stessa sorte per la Berretti. Infatti, con Comunicato Ufficiale numero 88/TB del 17 aprile la Lega Pro ha disposto la sospensione definitiva del Campionato Nazionale “Dante Berretti” per la stagione sportiva 2019-2020.

Termina così la stagione agonistica del settore giovanile del Bisceglie Calcio che, con la Berretti si è classificata all’ottavo posto mentre l’Under 17 e l’Under 15 ha ottenuto rispettivamente la quinta e la decima posizione.

Tali decisioni però, non riguardano i campionati regionali giovanili organizzati dal C.R. Puglia Lnd, per i quali la Lega Nazionale Dilettanti si è riservata l’adozione di eventuali provvedimenti all’esito di quanto sarà successivamente comunicato dalle autorità governative e sanitarie competenti. Questo è quanto comunicato nel post apparso venerdì 17 aprile sulla pagina Facebook della LND Puglia.

Resta quindi l’incertezza per quanto concerne il finale di stagione per le squadre giovanili dell’Unione Calcio Bisceglie e Don Uva.

