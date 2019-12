Campionamenti propedeutici al dragaggio del porto, Angarano: “Opera strategica attesa 20 anni”

Sono in corso, con l’ausilio di una chiatta galleggiante attrezzata, attività di carotaggio finalizzate al campionamento e all’analisi dei sedimenti del fondale del porto di Bisceglie, rilievi propedeutici per poter effettuare il dragaggio attraverso la candidatura all’avviso pubblico regionale dedicato.

“Il dragaggio del porto è un’opera strategica, attesa da circa 20 anni, indispensabile per il presente ma protesa anche al futuro”, ha osservato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. “Serve infatti a garantire subito un’ottimale fruibilità del porto sia ai pescatori che ai diportisti, ma anche, in prospettiva, a rendere Bisceglie, in virtù del suo posizionamento tra Salento e Gargano, parte integrante dello sviluppo del sistema portuale pugliese in ambito turistico. Ciò in coerenza con un waterfront sempre più fruibile, caratteristico e accogliente, trait d’union con il centro storico che a sua volta vedrà un’ulteriore e significativa crescita”, ha concluso il Sindaco Angarano.