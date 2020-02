Campagna raccolta firme della sezione biscegliese Fratelli d’Italia su proposte Giorgia Meloni

Anche la sezione biscegliese di Fratelli d’Italia presenterà il prossimo 22 febbraio la campagna di raccolta firme in favore di quattro proposte di legge di iniziativa popolare lanciate dal leader Giorgia Meloni.

Le proposte di Fratelli d’Italia riguardano l’elezione diretta del Presidente della Repubblica; l’abolizione dei senatori a vita; il tetto massimo alla pressione fiscale nella Costituzione e la supremazia dell’ordinamento italiano su quello europeo.

Per l’occasione saranno presenti anche l’Onorevole Davide Galantino ed il segretario cittadino Tonia Spina con i membri del coordinamento, Lino Todisco e Maria Simone e tutto il direttivo. I gazebo saranno posizionati nei pressi della sezione cittadina di Fratelli d’Italia in via Guglielmo Marconi e in piazza Vittorio Emanuele. Per firmare è necessario presentare un documento di identità.