Calcio a 5, non disputata la gara tra Diaz e Real Dem. Ko Cinco e Futsal Bisceglie

Nessuna vittoria all’attivo per le compagini biscegliesi di calcio a 5 impegnate nel pomeriggio odierno nei rispettivi campionati.

In serie B, non si è disputata la gara al “PalaDolmen” tra Diaz e Real Dem, valevole per il diciottesimo turno del girone G. La compagine abruzzese, infatti, non si è presentata nei tempi regolamentari presso l’impianto sportivo biscegliese.

I ragazzi del tecnico Di Chiano saranno di scena sul campo del Giovinazzo, seconda forza del girone sconfitto per 5-3 nel big match contro il Futsal Capurso.

Diciannovesimo stop, invece, per il Futbol Cinco nel campionato di serie C1, con i biscegliesi sconfitti fra le mura amiche nel derby contro il Futsal Barletta per 5-1.

La marcatura biscegliese porta la firma di Sasso. Con la sconfitta in questione i nerazzurri restano in ultima posizione a quota 14 punti e nel prossimo turno, in programma martedì 3 marzo, alle ore 21.00 affronterà in trasferta il Futsal Monte Sant’Angelo battuto per 7-4 dal New Team Putignano.

In serie A2 per il Futsal Bisceglie arriva la ventunesima sconfitta in altrettante gare, con i nerazzurri battuti per 28-1 nel domicilio del Sim Manfredonia. Rete della bandiera biscegliese messa a segno da Pantaleo Dell’Olio.

Nel prossimo turno la giovane compagine nerazzurra, sempre all’ultimo posto con 0 punti, ospiterà al “Paladolmen” il Magic Crati Bisignano che ha superato per 6-4 il Real Cefalù.

