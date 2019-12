Calcio a 5: il programma delle compagini biscegliesi in avvio di 2020

Il futsal è in vacanza da una settimana e ci rimarrà sino alla settimana successiva all’Epifania. Sarà solo la Serie A maschile a scendere in campo oggi, 27 gennaio, ed il prossimo 3 gennaio.

Le sei compagini biscegliesi presenti nelle varie catagorie le rivedremo quindi nel 2020. Primi impegni in calendario saranno quelli dell’11 gennaio con il Futsal Bisceglie che apre il girone di ritorno andando a rendere visita al Cus Molise. In Serie C1 impegno probante per il Futbol Cinco che cerca di inaugurare nel migliore dei modi il nuovo anno in casa dell’Audace Monopoli. Nettuno che riprende il discorso campionato a Rutigliano in casa dell’Audax con il chiaro intento di vincere e agganciare i baresi in classifica. Domenica 12 gennaio sarà il turno della Nuova Arcadia, impegno soft quello casalingo contro l’Esperia penultimo nel campionato di C Femminile. Il weekend successivo riparte la Serie B con la prima di ritorno e la Diaz che si reca nuovamente in casa del Futsal Capurso, dopo averlo battuto ed eliminato in Coppa Italia. Chiude il Bisceglie Femminile che domenica 19 si gioca la prima di ritorno ospitando al PalaDolmen la capolista Italcave Real Statte.