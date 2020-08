Calcio a 5 stagione 2020/21: ecco gli avversari di Bisceglie Femminile, Diaz e Futsal Bisceglie

In occasione del Consiglio Direttivo, avvenuto in giornata, la Divisione Calcio a 5 ha sciolto le riserve sulla formulazione dei campionati e dei gironi per quel che concerne le categorie inferiori alla Serie A maschile e femminile.

BISCEGLIE FEMMINILE – Sarà un campionato da 10 squadre a comporre la Serie A femminile di cui farà parte il Bisceglie. La compagine allenata dal confermato Nico Ventura e che proprio oggi ha ufficializzato l’importante acquisto di Roberta Giuliano (leggi qui), avrà come corregionale rimasta in lizza l’Italcave Real Statte, mentre puroBio Noci e le campionesse d’Italia della Futsal Salinis hanno chiuso i battenti. Puglia che con il Lazio (Città di Capena e Lazio) avrà due rappresentanti, una a testa invece per Sardegna (Cagliari), Marche (Falconara), Veneto (Granzette), Lombardia (Kick Off), Abruzzo (Montesilvano) e Toscana (Pelletterie).

SERIE A FEMMINILE 2020/21

Bisceglie Femminile, Futsal Cagliari, Città di Capena, Città di Falconara, Granzette, Kick Off, Lazio, Italcave Real Statte, Pelletterie.

Il campionato nazionale di Serie A Femminile inizierà domenica 18 ottobre.

DIAZ E FUTSAL BISCEGLIE – Nello stesso girone di Serie B sono state inserite invece le due rappresentanti maschili del calcio a 5 biscegliese. Se la Diaz ormai è ad un passo dal completare un organico che sembra essere pronto per affrontare il terzo campionato consecutivo tra i cadetti, in casa Futsal Bisceglie regna il silenzio assoluto su guida tecnica e definizione del roster che dovrà presentarsi al ritorno in B dopo anni di A2. Nel girone G, composto da 14 squadre, ci saranno quindi: Aquile Molfetta, Barletta C5, Futsal Bitonto, Diaz, Sammichele, Canosa A 5, Futsal Torremaggiore, Itria e Futsal Bisceglie. A completare il girone ci sono due compagini molisane (Chaminade e Venafro), due calabresi (Casali del Manco e Mirto C5) ed una abruzzese (Real Dem).

SERIE B 2020/21

GIRONE G: Aquile Molfetta, Barletta C5, Futsal Bitonto, Diaz, Sammichele, Canosa A 5, Futsal Torremaggiore, Itria, Futsal Bisceglie, Pol. Chaminade, Sporting Venafro, Casali del Manco, Real Dem, Mirto C5.

Il campionato nazionale di Serie B inizierà sabato 17 ottobre.

