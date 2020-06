Cadini rinnova con la Diaz, Cortellino: “Grande lavoro della dirigenza”

Parte con una importante operazione di mercato il lavoro in casa Diaz per quel che riguarda la composizione del nuovo roster a disposizione del tecnico Giuseppe Di Chiano (LEGGI QUI). Il club ufficializza, infatti, il rinnovo per una stagione del rapporto con Rafael Cadini.

Giunto nel corso del mercato dicembrino, Cadini ha saputo aspettare con pazienza il momento giusto per integrarsi nel nuovo gruppo e dare il suo validissimo contributo in campo, segnando anche 3 gol nel poco tempo in cui si è giocato prima della sospensione dovuta al Covid-19. Il laterale brasiliano, classe ’93, dopo gli esordi in Brasile ed una esperienza in Lettonia, ha giocato nella Salinis in A2, prima di vestire il biancorosso.

“La conferma di Cadini – esordisce il presidente Giuseppe Cortellino – è frutto di un grande lavoro fatto dalla dirigenza della Diaz. Trattenere un calcettista di questo livello non era affatto scontato e per questo siamo contenti doppiamente. Partire dall’inizio della stagione per lui – conclude Cortellino – significherà lavorare meglio e soprattutto e diventare un punto di riferimento della nuova Diaz che sta nascendo”.