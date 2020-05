Buoni spesa, saranno esaminate ulteriori richieste se disponibili somme residue

Scade quest’oggi il termine per la presentazione delle richieste al Comune di Bisceglie dei buoni spesa pensati dal governo centrale per far fronte alle esigenze delle famiglie che vivono in situazione di disagio socio-economico in questo periodo di emergenza sanitaria.

Il termine è fissato alle 12 di oggi ma, con un avviso alla cittadinanza pubblicato sull’albo pretorio on line del Comune di Bisceglie, il dirigente ad interim della Sezione Servizi e Patrimonio Michele Dell’Olio informa che saranno esaminate anche le istanze presentate entro il 14 maggio 2020 e accolte nel caso in cui “risulteranno disponibili somme residue rispetto all’importo stanziato dalla giunta municipale con deliberazione n. 75 del 31 marzo 2020″, come si legge sull’avviso.

