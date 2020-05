“Buona pappa!”, Comitato Progetto Uomo distribuisce aiuti a 49 mamme in difficoltà

Un gesto semplice, ma necessario per fornire un aiuto concreto a quelle persone che, se già in precedenza versavano in una situazione di difficoltà, ora combattono per la propria sopravvivenza. Nella giornata di lunedì 25 maggio il Comitato Progetto Uomo di Bisceglie, presieduto da Mimmo Quatela, ha fatto un altro passo avanti per l’Operazione Antivirus “Buona Pappa!”, che è proseguita con la distribuzione di 49 borse di alimenti e prodotti per l’igiene del bambino ad altrettante mamme in difficoltà.

Elisa, Rosanna, Marilena, Isa, Tonia, Grazia, Pina, volontarie di Progetto Uomo, hanno aderito con grande zelo a questa operazione (condotta nel rispetto delle norme anti-contagio) che contribuirà al benessere di persone meno fortunate. Ed è grande la felicità di Mimmo Quatela, che sottolinea la necessità morale di questo gesto in un periodo storico così delicato.

«L’iniziativa», dichiara il presidente, «si concluderà con le due ultime distribuzioni di giugno ma già percepiamo un po’ di nostalgia per le relazioni che si sono realizzate e che naturalmente si affievoliranno col passare del tempo. Ciò che resterà sarà la calda sensazione di una solidarietà umana offerta e di una solidarietà umana ricevuta, che avranno contribuito a farci più intensamente percepire come comunità cittadina».