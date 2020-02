Buon pari per la Diaz, Cinco e Futsal Bisceglie ko

Un pareggio e due sconfitte. Questo è il bilancio delle squadre biscegliesi scese in campo questo pomeriggio, sabato 22 febbraio.

Prosegue la striscia positiva di risultati per la Diaz che impatta per 2-2 sul difficile campo della Polisportiva Torremaggiore nel derby pugliese valevole per il diciassettesimo turno del campionato serie B girone G. Le reti biancorosse portano la firma di Simone Elia che consentono ai biscegliesi, di portarsi a quota 15 punti mantenendo il vantaggio di tre lunghezze sulla zona playout.

Cade ancora il Futbol Cinco battuto per 7-4 dal Futsal Brindisi nel match disputatosi al “Pala Da Vinci” della cittadina brindisina. Ad un primo tempo equilibrato, conclusosi sul punteggio di 1-1, con la rete nerazzurra siglata da Amato, si è assistita ad una ripresa scoppiettante con tre gol dei padroni di casa nei primi cinque minuti del secondo tempo. Il sigillo di Valente riapre la contesa, consentendo a mister Tritto di giocarsi il tutto per tutto con il portiere di movimento. Mossa sfruttata al meglio dal Brindisi che ha siglato altri due gol. Le altre due reti biscegliesi portano la firma di Emanuele Arcieri intervallate dalla settima marcatura dei padroni di casa. A seguito del ko in trasferta, il Futbol Cinco rimane sempre in fondo alla graduatoria con 14 punti.

Futsal Bisceglie sconfitto in casa per 24-3 dalla vice capolista Real Rogit. Alla doppietta di L’Erario ed all’acuto di Turtur rispondono Silon autore di ben tredici gol, le triplette di Menini e Bracci, le doppiette di Bassani e Castrogiovanni e la marcatura dell’ex di turno Gustavo Bavaresco. Nerazzurri sempre ultimi a quota 0 punti e con la retrocessione nella serie cadetta sempre piu’ vicina.

