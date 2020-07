“Brezza tra gli ulivi” di Bisceglie, ogni venerdì ecco il “Bagno sotto le stelle” / INFORMAZIONI

PUBBLIREDAZIONALE – Tutti i venerdì d’estate l’agriturismo e masseria didattica “Brezza tra gli ulivi” (via Matteo Renato Imbriani n. 441 – Bisceglie) organizza “Bagno sotto le stelle”, un’occasione piacevole, rilassante e romantica per trascorrere l’avvio del week end in un luogo incantevole.

Dalle 21 bagno in piscina (lettino incluso) e degustazione di bruschette con pomodorini coltivati in masseria a due passi dal mare nell’orto didattico di “Brezza tra gli ulivi” conditi con olio extra vergine d’oliva prodotto in loco e un calice di vino. E’ possibile anche usufruire del ristorante-pizzeria di “Brezza” con menu alla carta.

La maniera migliore per vivere una serata in totale spensieratezza lontano dai ritmi frenetici della quotidianità soprattutto per le coppie che vogliono dedicarsi e ritagliarsi una parentesi di serenità e armonia.

Per informazioni e prenotazioni: 3451719400 – info@brezzatragliulivi.it e Pagina Facebook.