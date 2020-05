Brezza tra gli ulivi: “All’opera per farci trovare pronti nel pieno rispetto delle norme”

PUBBLIREDAZIONALE – “Siamo attivi e all’opera per garantire ai nostri visitatori, ai nostri utenti, il pieno rispetto delle norme, la massima sicurezza e la solita qualità dei nostri servizi. Non ci faremo trovare impreparati“. A parlare sono i responsabili dell’Agricampeggio e Masseria Didattica “Brezza tra gli ulivi” di Bisceglie.

“Sono stati mesi duri e ce ne aspettano di non facilissimi”, spiegano dallo staff, “ma la priorità adesso è quella di lavorare per assicurare la piena osservanza delle regole che il governo centrale e quello regionale detteranno per la stagione estiva“.

“La nostra struttura è collocata in un ambito paesaggistico unico del nostro territorio rurale-costiero e saprà far riscoprire un modo diverso di vivere le vacanze o anche la sola giornata di svago, tra percorsi sensoriali delle piante aromatiche e il bird watching, “spiegano, “Le passeggiate tra il porticciolo del Pantano (dove il tempo sembra essersi fermato) e le grotte di Ripalta, luoghi in cui forse oggi è più facile ritrovarsi, considerato i limiti che dobbiamo rispettare, e il tanto tempo a disposizione per assaporare il piacere di vacanze slow”.

Il team della struttura, sita in via Matteo Renato Imbriani n. 441 a Bisceglie, fa sapere che nelle prossime settimane saprà meglio rispondere alle domande, alle esigenze dell’utenza: “Prima però lavoriamo per garantire la salubrità degli spazi per lo staff operativo e professionale e per i clienti. Ci abbiamo sempre tenuto, è sempre stata una nostra priorità, verso grandi e piccini, e lo sarà ancora di più d’ora in poi. Tra l’altro la nostra struttura si presta ampiamente a distanziamenti e rispetto delle norme anti contagio. Appena le istituzioni sapranno darci le direttive tecniche per la riapertura, saremo pronti, prontissimi a rispondere a tutti voi e a riaccogliervi“, concludono da “Brezza tra gli ulivi”.