BottegZone, nasce gruppo Facebook per aziende e negozi biscegliesi al tempo del Coronavirus

Elisabetta Mastrototaro e Onofrio Musco hanno avuto l’idea, quasi per gioco, nel corso di una telefonata tra amici, di creare un gruppo Facebbok dal nome “BottegZone”, vera e propria “vetrina virtuale per aziende e negozi biscegliesi” al tempo del Coronavirus. BottegZone è un gruppo pubblico, senza finalità di lucro, aperto per mettere in contatto aziende e negozi locali con vecchi e nuovi clienti. Si accettano le iscrizioni solo di attività con sede a Bisceglie, ma gli utenti possono essere residenti ovunque. Il gruppo viene utilizzato da aziende che nonostante la chiusura prevista dagli ultimi decreti governativi, possono vendere e consegnare a domicilio i propri prodotti, sfruttando servizi on line o semplicemente il contatto telefonico.

Gli utenti possono ricercare un prodotto o servizio o inserire un post di richiesta. Il gruppo, inaugurato lo scorso 27 marzo, conta oggi già 3220 membri. “Nessuno di noi è titolare di una azienda o di una attività commerciale, ma nel corso della telefonata, reciprocamente, condividevamo l’idea che potevamo fare qualcosa per aiutare il commercio biscegliese”, spiegano i creatori del gruppo, a cui si sono uniti Francesco Dente e Maurizio Di Pinto.