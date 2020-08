Borgo dei Piccoli, torna la rassegna dedicata ai bambini

Sono aperte le prenotazioni per partecipare al Borgo dei Piccoli 2020. Quattro presentazioni di libri per bambini, organizzate all’interno del Festival Libri nel Borgo Antico, in collaborazione con la libreria Abbraccio alla Vita.

Anche quest’anno, il Festival Libri nel Borgo Antico non ha voluto rinunciare alla sua sezione dedicata ai giovanissimi lettori, ovviamente nel pieno rispetto delle normative anti-Covid. Le presentazioni si terranno il 27, il 28, il 29 e il 30 agosto nella sala all’aperto del Politeama Italia (via Montello 2, Bisceglie).

I posti disponibili per ciascuna presentazione sono 62 e sono prenotatili inviando una mail all’indirizzo info@abbraccioallavita.it. Le prenotazioni resteranno aperte fino alle ore 13,00 del giorno in cui si svolgerà l’evento.

Questo il programma:

– Giovedì 27/08 ore 18:30Il sole e la speranza. Carmela Leuzzi – Arka edizioni



– Venerdì 28/08 ore 18:30

I giorni della meraviglia. Lucia Suriano, lettura dell’autrice e illustrazioni di Enzo Abascià – ediz. La Meridiana

– Sabato 29/08 ore 18:30

Clara. Mariagrazia Fiore- Ediz. Rotas

– Domenica 30/08 ore 18:30

Pietrino (albo illustrato)- Teresa Petruzzelli con le illustrazioni di Massimiliano Di Lauro – Giazira scritture