Bookabook, gratis il download del libro della biscegliese Malusa Kosgran / DETTAGLI

La bookabook, casa editrice che ha pubblicato il libro di “In attesa degli altri trasmettiamo musica da ballo” scritto dalla biscegliese Malusa Kosgran, ha lanciato un’iniziativa solidale per supportare le librerie.

Con “Promettimi un libro” dal 6 a oggi 11 aprile la casa editrice permette di scaricare gratuitamente dal proprio sito la versione digitale del libro della nostra concittadina, in cambio di una semplice promessa: quella di tornare in libreria non appena possibile.

È un momento difficile per il mondo del libro, nel quale questa emergenza rischia di avere uno strascico molto lungo. Le librerie sono chiuse da tempo e senza gli incassi di queste settimane molte di loro, faranno fatica a far quadrare i conti, a pagare personale e affitti.

Dunque per sostenere le librerie, in un momento in cui tutta la filiera del settore editoriale è in crisi, la bookabook chiama all’azione gli amanti dei libri. E’ per questo che Malusa Kosgran lancia questo messaggio: “Avrete l’obbligo morale di andare in libreria quando finalmente potremo uscire. Acquistare un libro qualsiasi, a discrezione vostra e del vostro gusto, la finalità è proprio quella di riattivare le vendite in libreria e quindi, qualsiasi titolo vorrete scegliere, avrete onorato il patto”.

Clicca qui per visitare il sito della casa editrice.