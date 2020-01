Bomba nella notte alla farmacia Silvestris

Un ordigno è esploso questa notte, tra giovedì 16 e venerdì 17 gennaio, attorno alle ore 2, davanti alla farmacia Silvestris in via Matteo Renato Imbriani. L’esplosione ha allertato i residenti della zona e sul posto sono prontamente intervenuti i Carabinieri della Tenenza di Bisceglie e i Vigili del Fuoco, che hanno spento le fiamme che nel frattempo si stavano sviluppando.

L’esplosione ha provocato danni alla saracinesca dell’esercizio commerciale e non sono da escludersi danni alle suppellettili più vicine all’ingresso. Sono attualmente in corso le indagini delle autorità competenti. La farmacia questa mattina è regolarmente aperta.

Non si sono fatte attendere le prime testimonianze di solidarietà. Davide Galantino, deputato di Fratelli d’Italia, ha dichiarato: “Esprimo solidarietà a Sergio Silvestris per il vile attacco subìto questa notte alla sua farmacia. Questi episodi non devono intimidire, anzi invito l’amico Sergio a proseguire a testa alta e con la determinazione di sempre”. Sulla stessa linea anche il senatore di Forza Italia Dario Damiani: “Questi atti dal chiaro scopo intimidatorio devono trovare una risposta ferma sia da parte della comunità che delle forze dell’ordine, affinché non prevalgano il timore, l’insicurezza e la sfiducia”.