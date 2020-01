Bomba farmacia Silvestris, tanti gli attestati di solidarietà

Dopo quelle del deputato Davide Galantino e del senatore Dario Damiani, aumentano gli attestati di solidarietà a Sergio Silvestris e alla sua famiglia dopo l’esplosione dell’ordigno davanti alla farmacia di via Imbriani avvenuta questa notte (leggi QUI). “Ancora una volta ci ritroviamo a commentare episodi deprecabili e spiacevoli. La nostra forte vicinanza e solidarietà all’amico Sergio Silvestris ed alla sua famiglia per quanto accaduto la notte scorsa, un atto che ha destato preoccupazione nella cittadinanza e che condanniamo. Ribadiamo piena fiducia nelle forze dell’ordine affinché facciano luce sulla vicenda”. È quanto dichiarato dal sindaco Angelantonio Angarano.

Solidarietà anche da parte di Gianni Casella, Presidente del Consiglio Comunale: “Sono vicino ed esprimo la mia solidarietà a Sergio Silvestris ed alla sua famiglia per quanto accaduto questa notte. Credo fermamente che si debba fare una seria riflessione ed agire consequenzialmente al fine di tutelare tutta la nostra comunità, oltre che condannare senza indugio tali atti”.

Con una nota firmata dal presidente regionale Giovanni Riviello e dal coordinatore biscegliese Rocco Prete, anche la Lega fa sentire la sua vicinanza: “La bomba alla farmacia Silvestris è solo l’ultimo increscioso gesto dopo i danni arrecati (per citarne alcuni) all’autovettura del vicesindaco Angelo Consiglio e i danni provocati all’attività del già assessore comunale Paolo Ruggeri nei giorno scorsi. Crediamo fortemente che alla luce di quanto accaduto il lavoro che svolgono le forze dell’ordine vada coadiuvato da tutte le forze politiche tramite un lavoro congiunto e di distensione onde evitare di esasperare ulteriormente il momento che la nostra città sta vivendo”.

“Esprimo la mia massima solidarietà a Sergio e Vito Silvestris, alla loro famiglia ed a tutti i collaboratori per l’esplosione di questa notte davanti la loro farmacia. Le forze dell’ordine stanno già accertando la dinamica di quanto avvenuto questa notte. Da parte del governo c’è la massima attenzione per garantire l’ordine pubblico e tutelare tutti i cittadini ed in queste ore stiamo lavorando per aumentare i presidi di sicurezza nell’intera Regione. Dinanzi ad ogni episodio delinquenziale invito sempre tutti a collaborare in fretta con la magistratura e le forze dell’ordine. Sappiamo tutti che lo Stato è più forte e i delinquenti non la faranno franca”. Così il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia.

Sul caso sono intervenute anche le associazioni di categoria CasAmbulanti Bisceglie e Unibat: “Condanniamo il vile gesto ed esprimiamo solidarietà al dott. Silvestris. Ora Bisceglie deve uscire dal suo stato di isolamento e deve unire le sue forze e le sue energie positive per reagire ad un clima di tensione insopportabile, che perdura”.