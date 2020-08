Bollettino regionale Covid: oggi nove casi di positività in Puglia e un decesso

Il presidente della Regione Puglia, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi sabato 8 agosto 2020 in Puglia, sono stati registrati 1.561 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 9 (nove) casi positivi: 4 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Brindisi, 2 in provincia di Bari, 2 in provincia di Foggia

E’ stato registrato un decesso in provincia di Lecce.



Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 254.939 test. Sono 3973 i pazienti guariti, mentre 178 i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.705, così suddivisi:

Provincia Casi Totali BARI 1.526 BAT 382 BRINDISI 676 FOGGIA 1.224 LECCE 584 TARANTO 282 Fuori regione 31 TOTALE REGIONE 4.705

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 8.8.2020 è disponibile al link: http://rpu.gl/NkT6j