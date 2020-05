Bollettino Covid, scende a 20 il numero di positivi a Bisceglie

“I positivi al Covid-19 nella nostra città scendono a 20, dei quali 13 in quarantena domiciliare e 7 pazienti dell’ex istituto ortofrenico ospitati nel plesso Covid all’interno della struttura di Universo Salute”. Questi i primi importanti dati che il sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, ha reso noti nella tarda serata di oggi. “Le persone in isolamento precauzionale nella loro abitazione, benché negative, sono 15. I dati continuano a far ben sperare, ma vi ricordo che in questa fase sono fondamentali prudenza e cautela, uso della mascherina e rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro”.

“Oggi, nella giornata nazionale dell’infermiere”, continua il Primo cittadino, “un pensiero speciale va proprio agli infermieri, e con essi ai medici e a tutti gli operatori sanitari, che dall’inizio della pandemia stanno lavorando con grandissimo impegno e professionalità, mettendo in pericolo la loro salute per curare la nostra”.